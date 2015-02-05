На въезде в Киев спасатели установили палатку для обогрева водителей грузовиков

Спасатели Дарницкого района Киева в связи с ухудшением погодных условий установили на Бориспольском шоссе возле гостинично-ресторанного комплекса "Казацкий стан" палатку для обогрева водителей крупногабаритных транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, палатка установлена, поскольку движение крупногабаритных транспортных средств в столице ограничено.

Спасательная палатка установлена с соблюдением всех правил противопожарной безопасности.

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В палатке все желающие могут согреться, попить чаю и поесть. Каждый, кто нуждается в немедленной помощи в период снежных осадков, может обратиться к спасателям, которые круглосуточно дежурят в пункте обогрева.

Также спасатели установили автотягач.