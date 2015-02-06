В Киеве завтра подорожает проезд

"Новые тарифы на перевозку пассажиров в городском общественном транспорте начнут действовать с субботы, 7 февраля 2015 года", - сказано в распоряжении КГГА от 30 января с.г. "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения" обнародованном сегодня в муниципальной газете "Хрещатик".

Так, согласно документу, стоимость одной поездки на автобусе, трамвае, троллейбусе или фуникулере составит 3 гривни.

Стоимость разового билета на перевозку городской электричкой, которая работает в обычном режиме движения, установлена в размере 4 гривень.

Стоимость поездки в метрополитене (без использования пластиковой бесконтактной карточки) составит 4 гривни.

При использовании бесконтактной карточки стоимость проезда в метро зависит от количества поездок. Если оплачивать сразу от 10 до 19 поездок, тариф составит 3,90 грн за одну поездку; 20-29 поездок - 3,80 грн; 30-39 поездок - 3,70 грн; 40-49 - 3,60 грн; 50 поездок - 3,50 грн.

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Также сообщается, что залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карточки установлена в размере 12 гривень. Количество поездок, которое может быть однократно приобретено на пластиковую карточку, не может превышать 50 единиц. Общее количество поездок, которое может быть приобретено на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 100 единиц.

Срок действия пластиковой карточки составляет 6 месяцев с даты приобретения или последнего пополнения, независимо от количества неиспользованных поездок. При этом стоимость неиспользованных поездок, которые остались на карточке, срок которой истек, не возвращается.

Согласно распоряжению КГГА, проезд льготных категорий граждан осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Распоряжением КГГА также установлена стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке, который работает в обычном режиме движения.

«Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования», - говорится в документе.

Напомним, в конце января первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов сообщал, что тарифы на проезд в общественном транспорте Киева будут повышены в середине февраля.