В Киеве жетоны и билеты старого образца станут недействительными с 1 апреля – КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на разъяснения Департамента экономики и инвестиций и Департамента транспортной инфраструктуры об использовании пластиковых бесконтактных карточек в метрополитене и обмене ранее приобретенных жетонов и разовых билетов.

Также предусмотрено, что в течение марта пассажиры смогут обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой.

«Начиная с 1 апреля 2015 года, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются», - отмечается в разъяснении.

К тому же пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в метрополитене по ранее приобретенным по предыдущей стоимости поездками на пластиковых бесконтактных карточках в течение 6 месяцев с даты их приобретения.

Также обращается внимание, что пластиковая бесконтактная карта является проездным документом без ограниченного срока использования, которую можно вернуть в любое время и получить ее залоговую стоимость при условии, что карта пригодна для дальнейшего использования (неповрежденная, недеформована, чистая, без надписей).

«Срок действия пластиковой бесконтактной карточки заканчивается исключительно в случае, если в течение 6 месяцев ее не было пополнено или использовано», - отмечают в КГГА.

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Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой карточке, не возвращается.

Владельцы пластиковых бесконтактных карточек могут их вернуть в кассы метрополитена, получив залоговую стоимость карты.

Учитывая указанное, с целью экономии собственных средств, специалисты советуют покупать на бесконтактную пластиковую карту такое количество поездок, которое может быть использована в течение 6 месяцев.

Обращается также внимание, что при изменении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения, остаются в силе ранее приобретенные проездные билеты на текущий месяц. При этом проездные билеты на проезд в метрополитене действуют до конца текущего месяца без ограничения количества поездок.

Как сообщал УНИАН, новые тарифы на перевозку пассажиров в городском общественном транспорте начнут действовать с субботы, 7 февраля.

Согласно распоряжению КГГА, разовая поездка в метрополитене и городской электричке будет стоить 4 грн, а в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере - 3 грн.