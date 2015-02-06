В Киеве жетоны и билеты старого образца станут недействительными с 1 апреля – КГГА
В Киеве в течение февраля пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке, который работает в обычном режиме движения, - по ранее приобретенным по предыдущей стоимости жетонами и разовым билетам старого образца без доплаты.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на разъяснения Департамента экономики и инвестиций и Департамента транспортной инфраструктуры об использовании пластиковых бесконтактных карточек в метрополитене и обмене ранее приобретенных жетонов и разовых билетов.
Также предусмотрено, что в течение марта пассажиры смогут обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой.
«Начиная с 1 апреля 2015 года, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются», - отмечается в разъяснении.
К тому же пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в метрополитене по ранее приобретенным по предыдущей стоимости поездками на пластиковых бесконтактных карточках в течение 6 месяцев с даты их приобретения.
Также обращается внимание, что пластиковая бесконтактная карта является проездным документом без ограниченного срока использования, которую можно вернуть в любое время и получить ее залоговую стоимость при условии, что карта пригодна для дальнейшего использования (неповрежденная, недеформована, чистая, без надписей).
«Срок действия пластиковой бесконтактной карточки заканчивается исключительно в случае, если в течение 6 месяцев ее не было пополнено или использовано», - отмечают в КГГА.
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Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой карточке, не возвращается.
Владельцы пластиковых бесконтактных карточек могут их вернуть в кассы метрополитена, получив залоговую стоимость карты.
Учитывая указанное, с целью экономии собственных средств, специалисты советуют покупать на бесконтактную пластиковую карту такое количество поездок, которое может быть использована в течение 6 месяцев.
Обращается также внимание, что при изменении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения, остаются в силе ранее приобретенные проездные билеты на текущий месяц. При этом проездные билеты на проезд в метрополитене действуют до конца текущего месяца без ограничения количества поездок.
Как сообщал УНИАН, новые тарифы на перевозку пассажиров в городском общественном транспорте начнут действовать с субботы, 7 февраля.
Согласно распоряжению КГГА, разовая поездка в метрополитене и городской электричке будет стоить 4 грн, а в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере - 3 грн.