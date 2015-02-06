С 7 февраля пассажиры столичного метро смогут оплачивать проезд синими и зелеными жетонами

С завтрашнего дня вводятся в обращение параллельно с синими зеленые жетоны для проезда в столичном метрополитене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник КП “Киевский метрополитен” Виктор Брагинский, комментируя повышение тарифов на проезд в метро с завтрашнего дня, а также соответствующие изменения в работе метрополитена, касающихся пассажиров.

Он отметил, что новые жетоны зеленого цвета начнут реализовывать завтра в кассах метро, но пассажиры, имеющие синие жетоны, смогут оплачивать проезд ими. Для этого половина пропускных автоматов на станциях метро оборудована под зеленые жетоны, а половина автоматов останется для приема старых — синего цвета.

Руководитель метрополитена подчеркнул, что до марта синий жетон будет действовать, а с 1 марта будет проводиться замена не использованных жетонов на зеленые в пропорции 2 к 1, или же с доплатой на соответствующую разницу.

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“С апреля синие жетоны будут выведены из обращения полностью”, - подчеркнул Брагинский.

“Что касается поездок, которые записаны до повышения тарифа на пластиковую карточку, то эти поездки не будут пересчитываться, так же как будут действовать проездные билеты сроком действия на февраль”, - отметил Брагинский.

Вместе с тем, руководитель метрополитена назвал новый тариф - “не панацеей” для решения проблем, накопившиеся в КП “Киевский метрополитен” годами, когда тариф реально не покрывал затраты предприятия.

“Но это способ нам сохранить то качество перевозок, которое есть сегодня и не снизить его, сохранить и не преступить черту безопасности для перевозки пассажиров”, - отметил Брагинский.

Присутствующий на пресс-конференции генеральный директор КП “Киевпасстранс” Сергей Майзель также отметил, что билеты на проезд в наземном транспорте, купленные киевлянами перед повышением, будут действовать в течение февраля без доплат и обмена.

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По его словам, нынешнее повышение тарифа позволит обеспечить комфортные перевозки пассажиров и сохранить безопасность этих перевозок.

Он также сообщил, что месячные проездные билеты на проезд в наземном транспорте, которые вводятся после повышения тарифов, не имеют ограничений на количество поездок в отличие от разновидности проездных для поездок в метро.

После введения нового тарифа штраф за безбилетный проезд будет взиматься в размере 60 грн.