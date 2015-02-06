Киевские школьники продолжат ездить в общественном транспорте бесплатно

Проезд школьников в столичном городском пассажирском транспорте после повышения с завтрашнего дня тарифов остается бесплатным.

Как сообщил главный экономист КП ”Киевский метрополитен” Максим Демченко, остается в силе распоряжение городской власти о бесплатном проезде школьников и после нынешнего повышения тарифов.

Это касается как проезда в метрополитене, так и в наземном транспорте.

Как пояснил Демченко, указанные в распоряжении КГГА цены на проездные билеты для школьников сделаны в рамках существующего порядка расчета тарифов с целью подсчета этих расходов в бюджетных отношениях и экономической деятельности предприятия.

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Таким образом, так же, как и раньше, с завтрашнего дня школьники смогут ездить в метро и на наземных видах транспорта бесплатно.

Как сообщал УНИАН, новые тарифы на перевозку пассажиров в городском общественном транспорте начнут действовать с субботы, 7 февраля.

Согласно распоряжению КГГА, разовая поездка в метрополитене и городской электричкой будет стоить 4 грн, а в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере - 3 грн.

В распоряжении также утверждена стоимость городских проездных билетов для школьников.