Из-за подорожания проезда в киевском метро начался ажиотаж: людям не выдают больше двух жетонов в руки

В киевском метро в пятницу выстроились очереди людей, которые желают купить последние дешевые жетоны по две гривни.

При этом людям не продают больше двух жетонов в одни руки. На некоторых станциях об этом висят специальные сообщения на стенах. Многие автоматы по выдаче жетонов прекратили работать, сообщает Украинская правда.

Начальник пресс-службы "Киевского метрополитена" Наталья Макогон заявила изданию, что такая ситуация вызвана желанием людей скупить побольше жетонов, что вызвало их дефицит.

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"Это связано с тем, что люди бросились массово скупать жетоны и их просто физически не хватает. Мы не успеваем делать инкассации. Как только проводится инкассация, сразу выдаем в продажу жетоны", – сказала она.

Макогон напомнила, что в данный момент в киевском метро проводится изъятия жетонов из оборота, которые со временем будут заменены на пластиковые проездные карточки. Из-за этого процесса общее количество жетонов в течение полугода уменьшилась с 1,2 млн до 830 тысяч, что также повлияло на нынешний дефицит.

Она добавила, что вывод жетонов из оборота происходит "естественным способом" – не проводится дополнительная эмиссия новых жетонов вместо тех, которые люди теряют или по другим причинам не приносят в метро. По ее словам, в течение месяца теряется около 100 тысяч жетонов.

Макогон также сообщила, что новые проездные билеты будут действовать одновременно для всего коммунального транспорта города.

"У нас уже все для этого готово. Задержка за "Киевпастрансом", – сказала она.

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Начальник пресс-службы также попросила пассажиров отнестись с пониманием к возникшей ситуации.

Как сообщал УНИАН, с субботы, 7 февраля, стоимость проезда в метро Киева вырастет с 2 до 4 гривен. При этом вместо нынешних синих будут введены зеленые жетоны, однако и те, и другие будут приниматься для проезда до конца месяца.

Начиная с марта, обменять синие жетоны на зеленые можно будет по курсу 2 к 1.