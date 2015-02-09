Кличко написали о незаконности повышения тарифов на проезд

Об этом говорится в открытом письме фракции "Объединения "Самопомич" в Киевсовете к мэру столицы Виталию Кличко, пишет Украинская правда.

Согласно отчету, в обсуждении приняли участие 1 719 жителей Киева.

"За поддержку проекта распоряжения высказались 272 респондента, против - 1371", - говорится в письме.

При этом большинство предложений к проекту решения сводилось к необоснованности и нецелесообразности повышения тарифов.

Киевляне предлагали городской администрации перед поднятием тарифов провести:

1) полный независимый аудит КП "Киевский метрополитен" с анализом всех статей в финансово-хозяйственном отчете компании;

2) аудиты рекламных и арендных площадей, с обязательной актуализацией тарифов на такую аренду;

3) постепенно/поэтапно увеличивать тарифы.

Однако, говорится в письме, 6 февраля указанное распоряжение было опубликовано на сайте КГГА с уведомлением о повышении тарифов с 7 февраля в редакции, которая не претерпела никаких изменений, которые предлагались общественностью.

Депутаты отмечают, что ни КП "Киевский метрополитен", ни Киевская администрация не приняли во внимание замечания и предложения общественности.

В частности, не обосновали соответствие повышения тарифов до финансового состояния метро, не определили возможных альтернативных источников прибыли подземки и не предоставили надлежащих доказательств и подтверждений необходимости повышения таких тарифов.

"Публичное общественное обсуждение - это лишь "мифическое" право граждан на участие в управлении государственными делами, которое никоим образом не учитывается при вынесении окончательного решения", - отмечается в письме.

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"Единственной аргументацией увеличения тарифов является убыточность КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс". Эти убытки Киевская администрация решила закрыть деньгами из карманов жителей, вместо того, чтобы провести независимый аудит и утвердить антикризисные программы по реформированию указанных предприятий", - говорится в письме.

В связи с этим фракция просит Кличко приостановить действие распоряжения о повышении тарифов до проведения независимого международного аудита и формирования антикризисных мер, направленных на реформирование КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс".

Также депутаты рекомендуют вынести данное распоряжение на рассмотрение Киевсовета, как представительного органа местного самоуправления.

В то же время фракция "Батькивщина" в горсовете призывает Кличко обсудить на заседании Киевсовета вопрос ценообразования тарифов на проезд.

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"Кроме того, Киевсовет как представительский орган, должен выразить свою точку зрения в этом вопросе, озвучив пожелания, мнения и позиции киевлян относительно поднятия цен на заседании Киевсовета", - считает депутат фракции Татьяна Мелихова.

Как известно, с 7 февраля стоимость проезда в метро Киева выросла с 2 до 4 гривен, в наземном транспорте - 1,5 гривны до 3 гривен. При этом в подземке вместо нынешних синих будут введены зеленые жетоны, однако и те, и другие будут приниматься для проезда до конца месяца.

С марта обменять синие жетоны на зеленые, а также старые талоны на новые можно будет по курсу 2 к 1.