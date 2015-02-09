В Киеве появился черный рынок жетонов метро

В частности, старые синие жетоны в интернете можно купить за 3-3,40 гривни, сообщает Корреспондент.net.

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"Подъезжайте, если будете брать больше 100 жетонов можем скинуть еще 10 копеек", - сказали Корреспондент.net по указанному в объявлении телефоне.

Стоимость талонов на проезд колеблется от 2 до 2,20 гривни.

В интернете также есть сообщения о продаже проездных на февраль по "сниженной цене". Так, проездной на троллейбус и метро будет стоить около 200-230 гривень (ранее его цена была 150 гривень).

Напомним, новые тарифы в киевском городском транспорте ввели 7 февраля.

При использовании бесконтактной карточки стоимость проезда в метро зависит от количества поездок. Если оплачивать сразу от 10 до 19 поездок, тариф составит 3,90 грн за одну поездку; 20-29 поездок - 3,80 грн; 30-39 поездок - 3,70 грн; 40-49 - 3,60 грн; 50 поездок - 3,50 грн.

Также сообщалось, что залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карточки установлена в размере 12 гривень. Количество поездок, которое может быть однократно приобретено на пластиковую карточку, не может превышать 50 единиц. Общее количество поездок, которое может быть приобретено на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 100 единиц.

Срок действия пластиковой карточки составляет 6 месяцев с даты приобретения или последнего пополнения, независимо от количества неиспользованных поездок. При этом стоимость неиспользованных поездок, которые остались на карточке, срок которой истек, не возвращается.