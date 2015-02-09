Кличко прокатился в киевском метро по новому тарифу (фото)

В понедельник, 9 февраля, после инспекции городских бомбоубежищ и укрытий, а также после посещения блокпоста на въезде в столицу по Житомирской трассе, Кличко решил необходимым напрямую пообщаться с пассажирами городского транспорта и узнать, что они думают о последнем повышении цен на проезд.

Мэр вошел на станции метро «Политехнический институт», где большой поток пассажиров, поскольку в этот период завершаются занятия в университете «КПИ». Кличко сопровождал директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец.

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Первыми мэра окружили студенты, которые сопровождали его передвижение и на эскалаторе, и уже на самой платформе. А потом стали подходить и пассажиры старшего возраста. В ожидании поезда на платформе мэр уже объяснял молодой женщине, которая подошла пообщаться, о необходимости повышения цены за проезд.

В вагоне ехал так же окруженый большим количеством людей. Вышел мэр на станции «Театральная», вблизи которой расположена мэрия.