Из-за повышения цен на проезд под КГГА зажгли шины, против митингующих применили газ - депутат (фоторепортаж)

Митингующие, недовольные решением столичной власти о повышении цен на проезд в общественном транспорте, жгли шины возле здания Киевской городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

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"Во время проведения санкционированного митинга у стен КГГА активисты принесли с собой несколько автопокрышек. Затем граждане из числа митингующих подожгли шины", - отметили в столичной милиции.

Кроме того, сообщается, что на месте происшествия работники милиции, осуществляющие охрану общественного порядка, задержали четырех граждан. Для дачи объяснений этих граждан доставили в отделение милиции. Также отмечено, что одному из мужчин вызвали врача, с незначительными ожогами кожи он госпитализирован в медучреждение для оказания необходимой помощи.

"Огонь затушили. В настоящее время возле здания киевской мэрии находятся около 30 митингующих", - говорится в сообщении.

По информации депутата Елены Ескиной, которую она опубликовала у себя на странице в Facebook, вследствие бездеятельности правоохранителей митингующих отравили газом.

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"Такого еще не было со времен Януковича! Неизвестные в балаклавах заблокировали вход в Киевсовет. Представиться отказались, милиция устанавливать их личности отказалась тоже; заявил, что это охрана КГС. Так, может, это Государственная служба охраны в балаклавах? Мне пришлось стоять между этими самозванцами и людьми, которые пытались пройти в Киевсовет. В результате бездействия правоохранительных органов людей потравили газом. Мне также разорвали одежду", – сообщила она.

Как сообщал УНИАН, столичная власть с 7 февраля вдвое повысила стоимость проезда в городском транспорте.

В частности, разовая поездка в метрополитене и городской электричке стоит теперь 4 грн, а в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере - 3 грн.