Октябрьский дворец в Киеве предложили сделать музеем Майдана

Об этом говорится в законопроекте №2058, зарегистрированном в Раде 6 февраля.

Авторами документа являются председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Егор Соболев (фракция "Объединения "Самопомич"), Олег Медуница, Михаил Гаврилюк, Юрий Тимошенко (все - фракция "Народный фронт"), Ирина Луценко (фракция БПП), Юрий Шухевич (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Владимир Парасюк (внефракционный).

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Законопроектом предлагается поручить Кабмину вернуть в государственную собственность имущественный комплекс предприятия Федерации профсоюзов "Международный центр культуры и искусств профсоюзов Украины" для создания музея и выделить средства из бюджета на его финансирование.