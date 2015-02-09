Блокпосты вокруг Киева распишут украинские художники

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Я благодарен людям, которые сегодня на блокпостах контролируют въезд транспорта в столицу. И благодарен киевским художникам, которые предложили украсить блокпосты возле столицы национальной росписью, - сказал мэр. - Эти сооружения защищают въезд в наш город. На блокпостах может происходить проверка транспортных средств, которые направляются в столицу, перекрытие въезда в случае необходимости».

Читайте такжеВ Киеве при входе на станции метро установят металлоискатели

Он подчеркнул, что сегодня главное - безопасность в столице. И именно на въезде в Киев надо обезопаситься от попыток ввоза в город оружия, боеприпасов и опасных веществ. «Мы должны предотвратить возможные провокации», - отметил мэр.