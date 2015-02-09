СМИ: В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай

В Киеве на Гната Юры сошел с рельс скоростной трамвай номер 3. Об этом сообщает ТСН.

Таким образом, парализованы скоростные маршруты № 1 и 3. Вместо них уже пустили автобусы. Тем временем, по информации издания, сошедший с рельс трамвай поднимали краном.

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Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 9 февраля, митингующие, недовольные решением столичной власти о повышении цен на проезд в общественном транспорте, жгли шины возле здания Киевской городской государственной администрации.

А мэр Киева Виталий Кличко, тем временем, спустился в метро, чтобы лично пообщаться с пассажирами киевского метрополитена и разъяснить им вынужденный шаг по повышению тарифа на проезд.