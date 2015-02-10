В некоторых киевских маршрутках стоимость проезда взлетела до 6 гривень

Об этом говорится в ответе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА от 4 февраля с.г. на информационный запрос УНИАН.

«На данное время в исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) согласовано повышение тарифов на проезд в маршрутных такси до 5,0 - 6,0 грн пяти перевозчикам (ООО «Союз-Авто», ФО-П Гусак И.М., ФО-П Овчинникова А.М, ООО «Кийтранс-2005», KП «Киевпасстранс»)», - говорится в ответе.

В Департаменте отмечают, что, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №1548, Киевской горгосадминистрации не предоставлены полномочия по «установлению тарифов» на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, который работает в режиме маршрутного такси. Таким образом, тарифы на перевозки пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси относятся к сфере «свободных цен и формируются перевозчиками, исходя из спроса и предложений на рынке перевозок».

В то же время в департаменте обращают внимание, что тарифы на проезд в маршрутных такси рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства транспорта и связи Украины. «Основными факторами, которые влияют на размер тарифа на перевозку, являются элементы прямых материальных расходов, а именно: заработная плата, стоимость горючего, стоимость материалов и запасных частей, стоимость шин и аккумуляторных батарей. В соответствии с пунктом «б» отмеченной методики, пересмотр уровня тарифов должен осуществляться в связи с изменением условий производственной деятельности и реализации услуг, которые не зависят от хозяйственной деятельности перевозчика, в том числе в случае изменения стоимости горючего более чем на 10%», - отмечается дальше.

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В ответе транспортного департамента не сообщается перечень маршрутов, на которых согласовано повышение тарифов. Вместе с тем, в коммунальном предприятии «Киевпасстранс» УНИАН сообщили, что обслуживают 36 маршрутов города, по которым курсируют маршрутные такси предприятия. Из них тариф на проезд пассажиров повысили только на восьми маршрутах, которые являются наиболее затратными, в частности и из-за роста цены на горючее. Повышение произошло в пределах 0,5-1 грн. Таким образом, отныне стоимость проезда возросла на маршрутах «Киевпасстранса»: №157 (ст. метро «Петровка» – улица Бальзака) - до 5 грн; №182 (ст. метро. «Нивки» – проспект Свободы) - до 4 грн; №193 (пл. Ленинградская – ж/м Корчеватое) - до 4 грн; №220 (ул. Тростянецкая – ул. Медовая) - до 6 грн; №221 (ст. метро «Дарница» – улица Милославская) - до 3,5 грн; №225 (ст. метро «Дарница» – ст. метро «Харьковская») - до 3,5 грн; №234 (ст. метро «Петровка» – проспект Алишера Навои) - до 5 грн; №474 (ст. метро «Харьковская» – поселок Бортничи) - до 3,50 грн.

Как отметили в «Киевпасстрансе», на остальных маршрутах предприятия проезд в маршрутных такси повышать пока не планируют.

Как сообщал УНИАН, в столице с 7 февраля начали действовать новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования. Так, стоимость одной поездки в наземном транспорте и фуникулере теперь составляет 3 грн, разовая поездка в метро или городской электричкой - 4 грн.