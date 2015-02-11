Киев окружили восемью блокпостами
На въездах в Киев установлено восемь блокпостов, которые призваны усилить меры безопасности и правопорядка в столице.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба администрации.
Соответствующие защитные сооружения расположены на въездах в города на Одесском, Варшавском, Бориспольском, Житомирском, Днепропетровском, Броварском шоссе, а также на улице Богатырской и Минском проспекте.
Читайте такжеБлокпосты вокруг Киева распишут украинские художники
«Для усиления защиты столицы в ответ на угрозу возможных террористических действий было принято решение укрепить позиции на въездах в столицу. Это бетонные сооружения, возле которых будут дежурить правоохранители. При необходимости на блокпостах будут проверяться документы, подозрительные авто и грузы, поэтому мы просим водителей с пониманием отнестись к этим процедурам, которые будут осуществляться исключительно в интересах безопасности и спокойствия граждан столицы», - сообщил он.
Напомним, в столице проведен ряд тренировок спасателей по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, усилено патрулирование улиц и охрана важных объектов инфраструктуры в рамках проведения контртеррористических мероприятий.