Киев окружили восемью блокпостами

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба администрации.

Соответствующие защитные сооружения расположены на въездах в города на Одесском, Варшавском, Бориспольском, Житомирском, Днепропетровском, Броварском шоссе, а также на улице Богатырской и Минском проспекте.

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«Для усиления защиты столицы в ответ на угрозу возможных террористических действий было принято решение укрепить позиции на въездах в столицу. Это бетонные сооружения, возле которых будут дежурить правоохранители. При необходимости на блокпостах будут проверяться документы, подозрительные авто и грузы, поэтому мы просим водителей с пониманием отнестись к этим процедурам, которые будут осуществляться исключительно в интересах безопасности и спокойствия граждан столицы», - сообщил он.

Напомним, в столице проведен ряд тренировок спасателей по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, усилено патрулирование улиц и охрана важных объектов инфраструктуры в рамках проведения контртеррористических мероприятий.