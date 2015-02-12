За движением общественного транспорта в Киеве можно будет следить через Google Maps в режиме онлайн

По сообщению КП «Киевпастранс», преимущества такого удобного интерфейса оценили уже миллиарды пользователей, в частности в Бостоне, Будапеште, Лондоне и Чикаго. Для того, чтобы просмотреть на Google Maps информацию о прибытии подвижного состава на конкретную пассажирскую остановку, необходимо нажать на ее изображение на карте или перейти на отдельную страницу. В онлайн-табло, которое появится, будет отражено время прибытия транспорта. Существенно также, что все данные автоматически загружаются в мобильные приложения Google Maps.

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Техническим партнером данного проекта выступил EasyWay, который объединил возможности «Киевпастранса» с требованиями Google. Как отметили специалисты коммунального предприятия, они заинтересованы в наиболее полном распространении информации о работе общественного транспорта и расписании движения по маршрутам, поскольку предприятие работает в условиях рыночной экономики и постоянно борется за увеличение количества пассажиров.