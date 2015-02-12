Киевсовет приостановил скандальное строительство в Десятинном переулке, 3 «А-Б» и 5 «Д» в Шевченковском районе и обязал застройщика в течение месяца привести проект в соответствие с градостроительными требованиями и ограничениями, которые действуют в охранных зонах памятников истории.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали сегодня 74 из 93 депутатов горсовета.

Таким образом, депутаты обязали ООО «Интегралстрой» немедленно остановить строительство комплекса зданий административного и хозяйственного назначения с жилыми зданиями на земельном участке в переулке Десятинном. В месячный срок ООО должно привести объект строительства в соответствии с градостроительными требованиями и ограничениями застройки земельного участка, исходя из историко-градостроительного обоснования.

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«В случае невыполнения требований разорвать договор аренды земельного участка от 2004 г., заключенного на основании решения Киевсовета от 25 сентября 2003 г.», - сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам землепользования Владимир Прокопив по поводу принятого решения.

Он отметил, что комиссия считает проект решения «политическим» в градостроительном смысле, что он должен «показать застройщикам отношение городской власти к застройке в центре города». «Застройщик должен понимать, что нельзя строить то, что ему хочется, а нужно четко соблюдать требования законодательства и осуществлять строительство в соответствии с ними», - отметил Прокопив.

Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, как представитель арендатора указанного земельного участка, выступая перед депутатами сообщил, что имел разговор с исполнителем строительства и его заверили, что уже завтра строительный кран будет демонтирован, а строительство остановлено.

Он заверил, что церковь не будет нарушать градостроительных требований. При этом он попросил Киевсовет не забирать земельный участок. «Мы со своей стороны как церковь пытаемся сделать все, чтобы внимательно следить за наличием всех соответствующих разрешений, документов и т.п. И то, что вызывает вопросы, мы сразу ставим перед строительной фирмой, чтобы эти вопросы снимались», - заявил он.

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Зоря напомнил о ряде судебных решений. «Никаких соответствующих нарушений этими судами не установлено», - отметил он.

«От имени Святейшего Патриарха Филарета, от имени Церкви я прошу вас, чтобы вы ответственно отнеслись к сегодняшнему голосованию, и если это возможно, чтобы этот земельный участок и это строительство остались за Киевским патриархатом. Потому что иначе мы будем расценивать это, собственно, как политическое решение, направленное именно против нашей Церкви. Ведь буквально рядом с 2005 г. расположено абсолютно незаконное - на месте палатки - капитальное сооружение другой конфессии на территории заповедника, рядом с фундаментом Десятинной церкви», - обратился Зоря к депутатскому корпусу.

Как упоминалось на заседании, строительство это проходит в буферной зоне Софии Киевской. Сначала Церкви были переданы два старых здания под обслуживание, но впоследствии эти здания были снесены и на их месте началось строительство современного многоэтажного комплекса. Уже возведено 7 этажей.

Ранее УНИАН сообщал, что в Десятинном переулке, 3-5, перед забором, который установил застройщик, общественные активисты и художники установили памятник Дерибану.