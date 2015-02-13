Генпрокуратура передала в суд обвинение против экс-главы КГГА Попова

Генеральная прокуратура Украины направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт по уголовному производству в отношении бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, Попов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное расследование установило, что в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, тогдашним начальником ГУМВД Украины в городе Киеве Валерием Коряком и другими на то время высокопоставленными должностными лицами, дал указание о завозе на Майдан Незалежности в Киеве коммунальной техники для установки новогодней елки. Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга работникам полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих. В результате этих противоправных действий более 80 граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Досудебное расследование в отношении соучастников Попова продолжается ради установления и привлечения к ответственности всех виновных.