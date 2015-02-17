Кличко назначил главой "Киевзеленстроя" чиновника, замешанного в схемах Януковича (дополненная)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как говорится в сообщении, нового руководителя представил сотрудникам КО директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Дмитрий Белоцерковец.

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Как сообщал УНИАН, до этого обязанности гендиректора «Киевзеленстроя» исполнял Вячеслав Субботин.

В последнее время Симонов был известен как заместитель начальника управления - начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, сообщают Наші гроші.

Во времена Виктора Януковича Симонов возглавлял государственное предприятие «Украинский лесохозяйственный центр консалтинга и логистики «Укрлисконсалтинг». Это предприятие подведомственное Госкомлесхозу, которое возглавлял близкий к тогдашнему президенту Украины Виктор Сивец.

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«Укрлисконсалтинг» следило за выполнением схемы по монополизации рынка древесины, предприятие санкционировало все операции лесхозов по продаже древесины. По словам руководителей лесхозов, на аукционах продавалось не более половины украинской древесины. Другую половину, лучшую, как утверждают лесники, им приходилось отдавать оффшорной компании Eloderio Ltd.

Напомним, охотничий клуб Януковича «Сухолучье» действовал на территориях, за бесценок арендованных в подведомственном Госкомлесхозу Днепровско-Тетеревском лесничестве.

В 2007 году Симонов возглавлял ГП «Крона» Госкомлесхоза, когда государственное ведомство также возглавлял Сивец. Это предприятие также занималось рынком древесины. Тогда премьер-министром был Виктор Янукович.

В 2008 году Сивец стал заместителем мэра Киева Леонида Черновецкого. После этого Симонов возглавил Главное управление экологии и охраны природных ресурсов КГГА. В этот период он фигурировал в ряде скандалов, связанных с застройкой зеленых зон Киева. В том числе санкционировало строительство аквапарка на Днепровской набережной, 14.