В Киеве создадут информцентр для участников АТО и их семей

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации, сообщает сайт мэрии.

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Инфоцентр будет работать для лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы и членов их семей, а также для семей погибших военнослужащих и правоохранителей. "Центр будет обеспечивать предоставление им оперативной информации о правах и гарантии реализации этих прав в Украине", - говорится в сообщении.

Информцентр расположен в здании столичной мэрии по улице Крещатик, 36.

Обращения от пострадавших и представителей их семей будет принимать управление по вопросам обращений граждан и "Контактный центр" города Киева по телефону: 15-51.

Юридические консультации и разъяснения можно будет получить в Центре правовой помощи киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Центр работает как рабочий орган Координационного совета по вопросам поддержки киевлян, которые участвуют в АТО, и перемещенных из временно оккупированной территории.