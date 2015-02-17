Киевсовет предоставил статусы скверов трем участкам, в том числе одному на Андреевском спуске

Как передает корреспондент УНИАН, за решение предоставить статус сквера участку площадью 2 га на ул. Закревского, 30-42, в Деснянском районе Киева проголосовали 87 из 97 зарегистрированных в зале депутатов.

Решение об объявлении сквером 0,7 га на ул. Полевой, 56-74, в Соломенском районе поддержали 86 из 96 депутатов. Этим решениям одновременно отказано в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земли КП «Жилинвестстрой-УКБ» для строительства жилого комплекса по указанному адресу.

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После длительной дискуссии депутаты решили также предоставить статус сквера 0,06 га на Андреевскому спуску, 34-Б, в Подольском районе.

Во время обсуждения отмечалось, что на этом участке в исторической части Киева размещено старинное здание в запущенном и разрушенном после пожара состоянии, а вблизи него существовала несанкционированная мусорная свалка, которая уже ликвидирована усилиями коммунальщиков. Владельцем здания с 2005 года является гражданин Великобритании, который недобросовестной относится к выполнению своих обязанностей по содержанию имущества и прилегающей территории. Отдельные депутаты отмечали то, что, согласно законодательству, не разрешается изменение статуса земли под недвижимым имуществом, находящимся в частной собственности. Но, как заверил докладчик по этому вопросу депутат Сергей Крымчак, статус территории никак не влияет на статус имущества.

Большинство депутатов поддержали идею предоставить статус скверу территории вокруг здания и обустроить ее. По их убеждению, этому решению не будет препятствовать владельцу осуществить реконструкцию исторического здания. Кроме того, этим решением депутаты поддержали интересы общины, поскольку киевляне многие годы жаловались на состояние этой территории в историческом месте Киева и побаивались, что на месте старинного дома возникнет очередная многоэтажка.

Решение о создании сквера на этом участке поддержали 72 из 95 зарегистрированных в сессионном зале депутатов Киевсовета.

Ранее УНИАН сообщал, что Андреевский спуск планируют перекрывать по выходным дням для движения транспорта.