В Киеве возле цирка загорелся дом, из-за дыма на улице образовался затор (фото)

13:16, 17 февраля 2015
Киев
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Во вторник, в Киеве, на улице Дмитриевской в Шевченковском районе произошел пожар.

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Горит одноэтажное здание возле столичного цирка, дым заполонил целый квартал. Об этом сообщает ТСН.

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Очевидцы происшествия утверждают, что транспорт по этой улице стоит в пробке. Потушить пожар пытаются столичные спасатели, а причины пожара пока не сообщаются.

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