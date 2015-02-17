В Киеве возле цирка загорелся дом, из-за дыма на улице образовался затор (фото)
13:16, 17 февраля 2015Киев
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Во вторник, в Киеве, на улице Дмитриевской в Шевченковском районе произошел пожар.
Транспорт по этой улице стоит в пробке / facebook.com/feliz83
Горит одноэтажное здание возле столичного цирка, дым заполонил целый квартал. Об этом сообщает ТСН.
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Очевидцы происшествия утверждают, что транспорт по этой улице стоит в пробке. Потушить пожар пытаются столичные спасатели, а причины пожара пока не сообщаются.
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