В Киеве возле цирка загорелся дом, из-за дыма на улице образовался затор (фото)

Во вторник, в Киеве, на улице Дмитриевской в Шевченковском районе произошел пожар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter