Завтра в Киеве подорожает хлеб

Однако в разных торговых точках дают покупателям различную информацию о размере завтрашнего повышения цен в столице, сообщает 44.ua.

В одних продавцы говорят, что повышение будет точно, но на сколько именно - им неизвестно. В других сообщали, что "хлеб будет стоить не дороже 10 гривень, а вот, например, буханка "Украинского" (сегодня - 6,50) завтра будет стоить около 9 грн. Еще в одном киоске сообщили, что все цены повысят "где-то на 12%".

Читайте такжеВ Минагропроде не исключают, что из-за девальвации хлеб подорожает до 10 гривень

Ажиотажа у хлебных киосков не наблюдается, а покупатели реагируют на новость по-разному: одни довольны, что набрали хлеба впрок ("вот взяла целую буханку и сэкономила две гривни"), другие делятся политическими прогнозами последствий повышения ("они там допросятся, что третий Майдан будет").

Ранее на сайте на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщалось, что социальные сорта хлеба в Киеве не будут дорожать в ближайшие 3 года.