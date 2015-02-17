В Киеве на Михайловской площади откроют выставку доказательств агрессии российских войск в Украине
Выставку "Присутствие" откроют 21 февраля по инициативе президента Украины Петра Порошенко.
На площади будет собрана военная техника, вооружение и амуниция, которые использовались российскими регулярными подразделениями и незаконными вооруженными формированиями в боях против сил АТО на востоке Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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Выставка наглядно покажет масштабную поддержку боевиков со стороны России и непосредственное участие российской армии в конфликте на Донетчине и Луганщине.
Министерство обороны Украины принимает участие в подготовке выставки, в частности, предоставляет для демонстрации общественности образцы тяжелой трофейной техники, доставленной в столицу с передовой.
Ранее УНИАН сообщал, что, по данным радиоперехвата, боевики «ДНР» задержали диверсионно-разведывательную группу, которая состояла из военнослужащих-россиян.