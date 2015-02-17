"Киевхлеб" подтвердил повышение цен на продукцию на 10-12% с 18 февраля
В Киеве 18 февраля начнут действовать новые отпускные цены на отдельные виды хлебобулочной продукции в связи с чем средняя стоимость хлеба в магазинах города вырастет на 10-12%.
Об этом сообщет пресс-служба ПАТ "Киевхлеб". "Батоны нарезные киевские будут стоить 5,34 грн, (было 4,86 грн). Хлеб украинский столичный подовый - 6,9 грн, (был 5,94 грн), хлеб пшеничный традиционный подовый - 5,64 грн (был 4,8 грн с НДС", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
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В компании отмечают, что вынуждены пересмотреть цены на продукцию из-за существенного подорожания муки, сахара, масла, электроэнергии и газа, что привело к росту себестоимости производства.
"Анализ финансово-экономической ситуации, в которой сегодня оказалось предприятие, показал, что ПАО "Киевхлеб" должно пойти на непопулярные, но критически вынужденные шаги для сохранения экономики производства и возможности обеспечивать киевлян качественной и свежей продукцией в дальнейшем", - говорится в сообщении компании.