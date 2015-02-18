В Киеве открыли мемориальный знак героям Небесной сотни (фоторепортаж)

Сегодня в Киеве на территории Национальной академии СБУ открыт мемориальный знак в честь героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник представляет собой гранитную стелу, на которую прикреплен белый аист, взлетающий в небо. Также рядом со стелой размещена импровизированная баррикада с шинами, палатка и таблички с названиями городов, откуда в прошлом году приезжали на Майдана Незалежности украинцы, восставшие против режима Виктора Януковича.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко во время церемонии открытия мемориального знака отметил, что люди, которые в прошлом году принимали участие в акциях протеста в Киеве, отстаивали достоинство каждого украинца и достоинство Украины в целом.

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“Они отстаивали жизнь и достоинство каждого украинца и Украины. Герои действительно не умирают, а герои делают каждого из нас сильнее... Мы должны помнить, что это наша земля и защищать ее нам. Мы не покоримся, потому что мы не покоренные”, - сказал он.

Позже в комментарии журналистам Наливайченко сообщил, что СБУ в рамках расследования дела о массовых расстрелах на Майдане полностью рассекретила все материалы о том, какие были приказы относительно противодействия активистам Евромайдана, в том числе документы, касающиеся проведения так называемой “антитеррористической операции” в Киеве, к которой были причастны и офицеры ФСБ, предоставлявшие украинским правоохранительным органам консультации и помощь.