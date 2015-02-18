Кличко обещает увеличить количество киосков с социальным хлебом в 100 раз до конца года

В Киеве социальный хлеб по фиксированным ценам можно пока приобрести в двух киосках, но до конца года запланировано открыть 200 таких точек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы.

"До конца года запланировано открыть 200 точек по продаже социального хлеба, где киевляне смогут купить хлеб по фиксированной цене, которая не будет повышаться. Мы подписали соглашение о неизменных, фиксированных ценах на социальные сорта хлеба с "Киевхлебом", чтобы социально незащищенные слои населения могли покупать хлеб по невысокой цене", - сказал Кличко.

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Он отметил, что информация о расположении магазинов по продаже социального хлеба будет обнародована на сайтах КГГА и ПАО "Киевхлеб".

По сообщению "Киевхлеба", первые два торговых павильона, где можно приобрести социальный хлеб по неизменным ценам, уже открыли по адресам: ул. Драйзера, 8 и пр-т Маяковского, 26 на Троещине. Уже на этой неделе планируется открытие еще одного павильона по адресу пр-т Науки, 4. Следующие павильоны будут открыты по адресам: ул. Героев Днепра 43в (Оболонь) и ул. Маяковского, 15 (Троещина).

Напомним, с 18 февраля ПАО "Киевхлеб" повысило отпускные цены на 10-12% на отдельные виды хлебобулочной продукции. Так, батоны нарезные киевские, в/с, 0,5 кг будут стоить 5,34 грн (были 4,86 грн с НДС), хлеб украинский столичный подовый, 0,95 кг – 6,9 грн (был 5,94 грн с НДС), хлеб пшеничный традиционный подовый I с. – 5,64 грн (был 4,8 грн с НДС).

В то же время, «Киевхлеб» отмечал, что социальные сорта хлеба, в соответствии с инвестдоговором между КГГА и ПАО "Киевхлеб", представлены в розничной сети фирменных киосков ПАО "Киевхлеб" по неизменным, фиксированным ценам.

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Как сообщал УНИАН, 26 января 2015 года столичная власть сообщила, что «социальные» сорта хлеба для киевлян не будут дорожать в течение трех лет. Это стало возможным благодаря подписанию городской властью с производителем хлебобулочных изделий инвестиционного договора по созданию сети торговых точек по продаже хлеба, имеющего высокий потребительский спрос. «Мы использовали всю полноту собственных полномочий и ресурсов для сдерживания в Киеве роста цен на хлеб, прежде всего – тех сортов, которые жители столицы покупают больше всего. Сейчас удельный вес таких хлебобулочных изделий в городе доходит до 70%, – отметил директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Максим Кузьменко. – Мы достигли того, что киевляне в специализированных киосках по всему городу смогут, как и раньше, покупать любимый хлеб по неизменным расценкам. А именно: «Украинский» - 5,25 грн, «Пшеничный» - 4,05 грн и батон «Киевский» - 4,15 грн».