В Киеве на Левом берегу пахнет газом – на ТЭЦ-6 произошла утечка одоранта
14:48, 18 февраля 2015Киев
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Из-за утечки на ТЭЦ-6 незначительного количества одоранта в воздух в левобережной части города Киева может ощущаться так называемый «запах газа», сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
За несколько часов запах выветрится / ТСН
Согласно сообщению диспетчерской службы Боярского управления УМГ «Киевтрансгаз» на ГРС ТЭЦ-6 произошла утечка незначительного количества одоранта в воздух, это случилось из-за неисправности одоризационного оборудования. В связи с этим в левобережной части города Киева может ощущаться так называемый «запах газа» (на самом деле это запах одоранта).
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В КГГА сообщают, что причин для беспокойства нет. За несколько часов запах выветрится и исчезнет с улиц.
В случае стойкого ощущения запаха газа и уверенности в том, что произошла его утечка, звоните в аварийную службу «Киевгаза» по телефону 104.
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