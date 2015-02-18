В Киеве на Левом берегу пахнет газом – на ТЭЦ-6 произошла утечка одоранта

Согласно сообщению диспетчерской службы Боярского управления УМГ «Киевтрансгаз» на ГРС ТЭЦ-6 произошла утечка незначительного количества одоранта в воздух, это случилось из-за неисправности одоризационного оборудования. В связи с этим в левобережной части города Киева может ощущаться так называемый «запах газа» (на самом деле это запах одоранта).

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В КГГА сообщают, что причин для беспокойства нет. За несколько часов запах выветрится и исчезнет с улиц.

В случае стойкого ощущения запаха газа и уверенности в том, что произошла его утечка, звоните в аварийную службу «Киевгаза» по телефону 104.