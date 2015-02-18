Центр Киева перекроют на время почтения памяти героев Небесной сотни

Госавтоинспекция Киева информирует водителей, что 20 февраля во время почтения памяти героев Небесной сотни с 17.00 до 22.00 на Крещатике от улицы Прорезной до Европейской площади будет временно запрещено движение транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью управления ГАИ Киева. Читайте такжеКиевсовет переименовал улицу Институтскую в Киеве на аллею Героев Небесной Сотни Госавтоинспекция просит автомобилистов планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и неукоснительно соблюдать ПДД.

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