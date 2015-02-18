Центр Киева перекроют на время почтения памяти героев Небесной сотни
17:43, 18 февраля 2015Киев
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Госавтоинспекция Киева информирует водителей, что 20 февраля во время почтения памяти героев Небесной сотни с 17.00 до 22.00 на Крещатике от улицы Прорезной до Европейской площади будет временно запрещено движение транспорта.
Цент Киева перекроют на время акции в память героев Небесной сотри / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью управления ГАИ Киева.
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Госавтоинспекция просит автомобилистов планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и неукоснительно соблюдать ПДД.
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