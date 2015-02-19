В центре Киева произошел пожар, из-за дыма перекрыли несколько улиц (фоторепортаж)

Сегодня около 7 утра в центре Киева загорелся дом по улице имени Богдана Хмельницкого, 10, сообщает ТСН.

Это пятиэтажка, жители которой выселились.

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Из-за инцидента квартал вокруг дома затянуло дымом, были перекрыты центральные улицы. Движение автотранспорта по ул. Пушкинской, от Музея истории Киева до бул. Т.Шевченко, ограничено. Проехать можно лишь по Владимирской. Фактически вся крыша дома выгорела.

Рядом со зданием, где произошел пожар, расположен "Нафтогаз" и агентство "Укринформ".

В столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям заявили, что пожар уже локализован. На месте происшествия работает 23 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 115 человек личного состава подразделений ГСЧС в Киеве.

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Киева горел кинотеатр "Панорама".