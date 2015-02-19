Масштабный пожар в 5-этажном здании в центре Киева ликвидирован

Сегодня, 19 февраля, в 7:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в 5-этажном здании без жильцов по ул. Богдана Хмельницкого, 10.

На момент прибытия первых спасательных подразделений огнем были охвачены два последние этажа и крыша здания общей площадью 200 кв. м. Как оказалось, возгорание произошло на 3-м этаже. Праздничные украшения улицы препятствовали правильному и своевременному развертыванию автолестниц и коленчатых подъемников, что, в свою очередь, осложняло тушение пожара.

В 9:22 пожар был локализован, а в 10:31 - ликвидирован.

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На месте происшествия работали 23 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 115 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Благодаря скоординированным и слаженным действиям огнеборцев, удалось вовремя локализовать пожар и предотвратить распространение огня на расположенные рядом здания.

Жертв и пострадавших на месте пожара не обнаружено. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.