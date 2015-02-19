Завтра в Киеве в связи мероприятиями на Майдане ограничат движение транспорта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, увековечение памяти Героев состоится 20 февраля с 18.00 до 22.00 на Майдане Незалежности и на улице Крещатик.

21 февраля с 13.00 до 22.00 пройдут флеш-моб «Подари своего Ангела Героям Небесной Сотни» и демонстрация короткометражных фильмов.

22 февраля с 11.30 до 15.00 состоится Шествие Памяти.

Ответственность за подготовку и проведение этих мероприятий взяла на себя общественная организация «Семья Героев Небесной Сотни», инициативу которой соответствующим распоряжением КГГА поддержала городская власть.

Читайте такжеЗавтра на Майдане почтят память Героев Небесной СотниВ связи с этими событиями въезд в центр Киева будет ограничен. В частности, движение транспорта перекроют на улице Крещатик (на отрезке от улицы Прорезной до Европейской площади) 20 февраля с 18.00 до 22.00 и 22 февраля – с 11.00 до15.00.

Кроме того, 22 февраля с 11.30 до 15.00 будет перекрыто движение транспорта на маршруте Шествия Памяти: пересечение улицы Ольгинской и улицы Институтской – улица Институтская – Крепостной переулок – улица Грушевского – Европейская площадь – улица Крещатик – Майдан Незалежности.

Во время проведения мероприятий Департамент здравоохранения КГГА обеспечит дежурство бригад скорой (экстренной) медицинской помощи.