В Киеве изменены названия нескольких остановок общественного транспорта

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В связи с переименованием улицы Ивана Клименко в улицу Преображенскую остановка автобусов маршрута № 12 «Улица Клименко», расположенная на одноименной улице в направлении улицы Алексеевской, переименовывается в «Улица Преображенская».

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В связи с переименованием площади Фрунзе в площадь Петропавловскую остановка трамваев маршрутов № 11, 12 и 19 «Площадь Фрунзе», расположенная на улице Фрунзе в направлении Контрактовой площади, переименована в «Площадь Петропавловская». Остановка автобусов маршрута № 72 и троллейбусов маршрутов № 6, 18 и 33 «Площадь Фрунзе», которая расположена на улице Фрунзе в направлении площади Тараса Шевченко, переименована в «Площадь Петропавловская».

Кроме того, в связи с переименованием улицы Воровского в улицу Бульварно-Кудрявскую остановка трамваев маршрутов № 15 и № 18 «Улица Воровского», расположенная на одноименной улице в направлении площади Победы, переименовывается в «Улица Бульварно-Кудрявская».