В Борисполе столкнулись два самолета (фото)

На самолете Ан-26Б EW-246TG технический персонал готовил двигатели технического прогона, пишет ТСН со ссылкой на "Аэровокзал".

В результате грубой ошибки двигатели были выведены на режим "максима" и самолет начал движение по территории стоянки, в результате он столкнулся с Як-40 UR-MIG .

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Проводится расследование. Стоянки, где произошло столкновение, находятся в городе Борисполь, недалеко от аэропорта "Борисполь", и обслуживаются структурами МО Украины.