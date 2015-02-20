В Киеве изменено название еще 5 остановок общественного транспорта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, остановка троллейбусов маршрутов №3 и №14 и автобусов маршрутов №5 и №69 «Улица Красноармейская», которая расположена на улице Саксаганского в направлении железнодорожного вокзала, будет носить название «Улица Большая Васильковская».

Остановку троллейбусных маршрутов №№3,12, 14, 40 и автобусов маршрута № 69 «Улица Красноармейская», которая расположена на улице Жилянской в направлении станции метро «Дворец спорта», переименован на «Улица Большая Васильковская».

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Остановка троллейбусов маршрутов №№12, 40 и автобусов маршрута №5 «Улица Димитрова», которая расположена на улице Антоновича в направлении станции метро «Лыбидская», будет называться «Улица Деловая», а остановку автобусов маршрута №5 «Улица Боженко», которая расположена на одноименной улице в направлении улицы Изюмской, переименована в «Улица Казимира Малевича».

Кроме того, остановка троллейбусов маршрута №40 «Улица Боженко», которая расположена на улице Федорова в обоих направлениях, будет иметь название «Улица Казимира Малевича».

Как сообщал УНИАН, ранее в связи с возвращением исторических названий улицам столицы были переименованы три остановки общественного транспорта. Так, из-за переименования улицы Ивана Клименко в улицу Преображенскую остановка автобусов маршрута № 12 «Улица Клименко», расположенная на одноименной улице в направлении улицы Алексеевской, называется «Улица Преображенская».

Из-за переименования площади Фрунзе в площадь Петропавловскую остановка трамваев маршрутов №11, 12 и 19 «Площадь Фрунзе», расположеннаю на улице Фрунзе в направлении Контрактовой площади, переименована в «Площадь Петропавловская». Остановку автобусов маршрута № 72 и троллейбусов маршрутов № 6, 18 и 33 «Площадь Фрунзе», которая расположена на улице Фрунзе в сторону площади Тараса Шевченко, переименована в «Площадь Петропавловская».

Кроме того, в связи с переименованием улицы Воровского в улицу Бульварно-Кудрявскую остановка трамваев маршрутов №15 и №18 «Улица Воровского», расположенная на одноименной улице в направлении площади Победы, переименовывается в «Улица Бульварно-Кудрявская».