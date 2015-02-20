"Киевэнерго" завысило цены на отопление - депутат Киевсовета

Об этом 19 февраля на брифинге заявил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Александр Клюс, сообщает пресс-служба партии "УДАР".

«В Киеве только треть многоквартирных жилых домов оснащена приборами учета. Мы провели анализ и установили: средняя платежка в домах, где установлены счетчики, на треть меньше, чем платежка в домах без счетчика. По моим подсчетам, стоимость отопления сейчас завышена в среднем на 3 гривни за квадратный метр в тех домах, где нет счетчика тепла. Мы предоставим «Киевэнерго» платежки со стоимостью отопления за квадратный метр в домах со счетчиком и требовать перечисления на основании этих платежек для домов, где не установлены приборы учета», - заявил депутат Киевсовета.

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Кроме того, Клюс отметил, что в этом году в столичных многоэтажках планируется установить более 2,5 тысячи счетчиков тепла.

«Соответствующие средства уже выделены. Это даст возможность людям, которые сейчас платят по норме, минимально ощутить повышение цен после поднятия тарифов и параллельной установки счетчика в доме. Повышение цен, соответственно, почувствуют те киевляне, которые уже имеют счетчики, однако платят сейчас на треть меньше, чем жители столицы, которые платят по норме», - сообщил Александр Клюс.

Ранее СМИ сообщали, что плата за тепло в однокомнатной квартире может возрасти до более чем 2 тысяч гривень в месяц.