Метро во время празднования годовщины Революции будет работать в ограниченном режиме

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Если после окончания мероприятий в центральной части города 20 и 22 февраля пассажиропоток будет превышать перевозочную возможность, возможно введение ограничений на вход пассажиров на станции метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

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