Метро во время празднования годовщины Революции будет работать в ограниченном режиме
12:23, 20 февраля 2015Киев
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В Киеве в связи с запланированными массовыми мероприятиями к годовщине Революции достоинства сегодня с 16.00 до 21.00 и 22 февраля с 11.00 до 17.00 будут закрыты для выхода пассажиров станция метро «Майдан Незалежности» и выход на улицу Институтскую со станции метро «Крещатик».
Станции метро будут работать в ограниченном режиме / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Если после окончания мероприятий в центральной части города 20 и 22 февраля пассажиропоток будет превышать перевозочную возможность, возможно введение ограничений на вход пассажиров на станции метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности».
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