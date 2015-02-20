В Киеве разработали мобильное приложение для оплаты парковки
В Киеве в рамках предоставления услуги «мобильная парковка» действует мобильное дополнение «М-парковка» для операционных систем iOS и Android.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП «Киевтранспарксервис», пользователь услугой «мобильная парковка» сможет найти ближайшую парковочную площадку в Киеве и оплатить за парковку при помощи мобильного телефона.
Для начала работы с дополнением необходимо загрузить его из AppStore (iOS) или GooglePlay (Android) и зарегистрироваться или войти, используя действующие регистрационные данные.
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Детальная информация размещена на веб-сайте: www.516.com.ua
Вопросы и пожелания относительно работы дополнения «М-парковка» можно направлять по электронным адресам: parking@gms-worldwide.com и info@ktps.kiev.ua