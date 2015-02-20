Столичные власти планируют отремонтировать 47 зон отдыха

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в 9 из них работы начались в прошлые годы и будут завершены, а в 38 работа только начнется.

Среди прочего, отремонтируют парк имени генерала Ватутина в Деснянском районе, парк Моряков - в Подольском, «Совки» - в Святошинском, «Спутник» - в Соломенском, «Радуга» - в Шевченковском.

Восстановят механическую и электротехническую части цветочных часов на улице Институтской.

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Работы на этих и других объектах будут включать замену поврежденного покрытия парковых аллей и площадок, ремонт наружного освещения скверов, обновление поливочно-оросительных системы зеленых насаждений, установка нового оборудования на детских и спортивных площадках, устройство газонов, цветников, установку новых скамеек и урн, обновление входных групп и др.

По данным КГГА, в указанных зонах отдыха проводят время более 50 тысяч киевлян.