На Майдане в Киеве собралось около 10 тысяч человек – СМИ

Об этом сообщает Апостроф.

Для семей погибших на Майдане была установлена отдельная трибуна. На улице Институтской у стелы Независимости напротив этой трибуны установлена платформа, на которой с речью выступил президент Украины Петр Порошенко.

Основная масса людей сосредоточена именно на Крещатике. На аллею Героев Небесной Сотни пропускают людей по спискам и через рамки-металлоискатели.

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В то же время, в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве УНИАН сообщили, что на Майдане Независимости в мероприятиях памяти Героев Небесной Сотни участвуют более 4 тыс. Человек. Охрану общественного порядка обеспечивают более 2 тыс. сотрудников милиции, а также работники других силовых структур.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в связи с запланированными массовыми мероприятиями к годовщине Революции достоинства в пятницу, 20 февраля, с 16.00 до 21.00 и 22 февраля с 11.00 до 17.00 будут закрыты для выхода пассажиров станция метро «Майдан Незалежности» и выход на улицу Институтскую со станции метро «Крещатик».