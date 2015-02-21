В Киеве открылась выставка артефактов военного присутствия России на Донбассе

В открытии выставки приняли участие руководители СНБО, Минобороны, МВД, передает корреспондент УНИАН.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что на выставке представлены доказательства преступлений против человечества, доказательства агрессии России против Украины. «Эта военная техника убивает украинских граждан», - подчеркнул министр.

По его словам, технику в столицу доставляли полк «Азов» и другие подразделения.

Читайте такжеУкраина представила доказательства военной агрессии России - Турчинов«Сегодня эта техника - символ начала поражения путинской интервенции. Силой Украину не возьмешь», - сказал Аваков.

Организаторы и зрители выставки почтили минутой молчания защитников Украины, которые погибли на Донбассе, защищая суверенитет и территориальную целостность государства.