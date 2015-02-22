На Марш Достоинства в Киеве вышло около 100 тысяч человек (фото, видео)

Сегодня, 22 февраля, на Марш Достоинства, который был посвящен годовщине Революции Достоинства, по предварительным данным правоохранительных органов, вышло около ста тысяч граждан.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Польши Брониславом Коморовским.

"Это была такая же самоорганизация людей, как была на Майдане", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко поблагодарил своего коллегу за его «символический и очень важный визит в Украину» и отметил, что идея проведения Марша Достоинства зародилась во время его визита в Варшаву.

Читайте такжеКаждый грузин сегодня с Украиной - президент Грузии

В свою очередь, Коморовский подчеркнул, что для него участие в Марше Достоинства - это возможность продемонстрировать поддержку европейских стремлений украинцев.