В Киеве для переселенцев с детьми железная дорога устроила экскурсию на ретро-поезде

Об этом сообщил руководитель предприятия Алексей Кривопишин.

«Каждые выходные для всех желающих проходят экскурсии на ретро-поезде, но сегодня у нас особенная поездка – мы пригласили детей-переселенцев из зоны АТО. Таким образом мы хотим отвлечь их от проблем, показать Киев, рассказать его историю, а также историю железной дороги. В конце концов, устроить настоящую Масленицу с блинами и хорошим настроением», – отметил Алексей Кривопишин.

Он рассказал, что коллектив Юго-Западной железной дороги оказывает системную помощь людям из зоны АТО: «В городе Коростышев предприятие опекается центром для переселенцев: обеспечиваем жильем, продуктами питания, дети ходят в школу».

Кроме того, вчера, 20 февраля, Юго-Западная железная дорога отправила очередную гуманитарную помощь в зону АТО – 35 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости, а также машину скорой помощи с лекарствами для областной клинической больницы Луганской области, который сейчас находится в городе Северодонецк.