Из-за АТО в Киеве появились милицейские "бронегруппы"

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

«В связи со сложной ситуацией в стране и необходимостью недопущения попадания нелегального оружия в столицу, а также для борьбы с вооруженными преступниками, принято решение задействовать должным образом экипированных и вооруженных правоохранителей, - отметил начальник столичной милиции Александр Терещук. - Сейчас работают три такие группы: в центральной части города и на левом и правом берегах Киева».

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Все сотрудники милиции, которые входят в состав «бронегруппы», получили высокую физическую и огневую подготовку. Они имеют опыт проведения спецопераций не только во время задержания вооруженных преступников в Киеве, но и принимали в них участие на территории проведения антитеррористической операции. В случае необходимости спецгруппа немедленно прибудет в любую точку столицы.

«У нас достаточно сил и средств, чтобы не допустить разгула вооруженной преступности в городе. Жители Киева должны чувствовать себя в безопасности. Это наша главная задача, - подчеркнул Терещук.