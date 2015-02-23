Кличко заявляет, что центр Киева очищен от МАФов

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«На сегодняшний день Печерский район освобожден от незаконных МАФов. А те, что остались, имеют официальное разрешение на предпринимательскую деятельность», - подчеркнул Кличко.

«Председатель Печерского района ответственен за то, чтобы незаконных МАФов в его районе больше не было. Если будут устанавливаться новые МАФы, вы будете персонально отвечать», - подчеркнул мэр Киева, обращаясь к руководителю района.

Директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец сообщил, что в Печерском районе было 318 МАФов. Законных, то есть тех, владельцы которых оплатили долевое участие в местный бюджет, - 195. Департамент демонтировал 94 нелегальных сооружения. В собственности городских коммунальных предприятий находится 3 сооружения. Остальные, около 25 МАФов, благодаря регистрации в Регистрационной службе и БТИ имеют статус частной собственности.

Мэр рассказал, что владельцы незаконных МАФов сопротивляются, привлекают «титушек». Но борьба с незаконными МАФами продолжается. Уже убрано более 1700 киосков, еще около 6000 - остаются без разрешительных документов. И постепенно весь Киев будет очищен от незаконных малых архитектурных форм.

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Кличко также рассказал, что на днях будет презентована первая (из десяти) районная официальная Комплексная схема, регламентирующая расположение каждого МАФа.

«Мы киевлянам обещали навести порядок в Киеве - незаконных МАФов в городе не будет. А те киоски, которые остаются, будут предоставлять качественный сервис, платить долевое участие и не портить внешний вид города. Мы освободим Киев от мафии МАФов», - подчеркнул Кличко.