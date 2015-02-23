Киевляне в январе рассчитались за услуги ЖКХ на 114%

По сравнению с декабрем 2014 года общий объем уплаты по всем формам управления жилищным фондом, включая ОСМД, ЖСК, ведомственные дома и т.п., вырос на 28,5%. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Главный информационно-вычислительный центр», сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Киевляне уплатили за услугу по содержанию домов и придомовой территории на уровне 101%, газоснабжение - 103%, централизованного отопления - 125%, горячего водоснабжения - 105%, холодного водоснабжения - 97,3%, водоотведения - 97,4%.

Высокие объемы уплаты населением зафиксированы в Подольском, Оболонском, Соломенском, Днепровском районах столицы.

В коммунальном предприятии также отмечают, что в случае вопросов и замечаний, касающихся начислений за жилищно-коммунальные услуги, киевляне могут обращаться в городской контакт-центра 1551, или по телефону КП «ГИВЦ» -238-80-25, 238-80-27.

Столичные власти также обращает внимание на возможность каждого жителя получить перерасчет за некачественно предоставленные услуги. Для этого потребителю необходимо обратиться в жилищно-эксплуатирующей организации или оставить заявку по телефонам 1551 или 1557.

Ранее УНИАН сообщал, что долги украинцев за комуслуги выросли до 14,7 млрд гривен.