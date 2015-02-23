В Киеве произошла крупная авария на тепломагистрали, без горячей воды остались 800 домов

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на сообщение пресс-службы ПАО Киевэнерго.

"Вследствие повреждения временно отключены от отопления и горячего водоснабжения 800 потребителей Соломенского района Киева, среди которых жилые дома, больничные, ведомственные и учебные заведения", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, данный участок теплосети эксплуатируется с 1979 года и исчерпал свой 25-летний нормативный ресурс.

Сейчас на месте повреждения теплотрассы продолжаются ремонтные работы. Подачу отопления и горячей воды планируется возобновить в течение суток.