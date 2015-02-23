Часть жителей Соломенского района Киева осталась без тепла и горячей воды

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго».

В сообщении сказано, что оперативная бригада Киевэнерго ликвидирует повреждение участка магистрального трубопровода на Соломенке, «чтобы в течение суток возобновить поставки тепла и горячей воды в жилые дома, больницы, ведомственные и учебные заведения района».

Читайте такжеКиевляне в январе рассчитались за услуги ЖКХ на 114%«В результате повреждения участка №1 (4) СТ-1, который работает от магистральных трубопроводов ТМ-4, 5 от ТЭЦ-5 по ул. Зеленогорская, 4, временно отключены от отопления и горячего водоснабжения 800 потребителей Соломенского района Киева», говорится в сообщении и отмечается, что «этот участок теплосети эксплуатируется с 1979 года и исчерпал свой 25-летний нормативный ресурс».