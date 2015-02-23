В Киеве бесконтактные карточки временно решили продавать только на девяти станциях метро

14:51, 23 февраля 2015
Киев
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Разрабатывается новый дизайн бесконтактных карточек, которые в ближайшее время поступят в продажу.

Бесконтактные карточки будут реализовываться только на 9 станциях / Фото УНИАН

В связи с переходом на новый тариф и настройкой системы оплаты проезда, бесконтактные карточки временно можно приобрести только на 9-ти станциях столичного метро - «Театральная», «Крещатик», «Политехнический институт», «Майдан Незалежности», «Олимпийская», «Васильковская», «Лукьяновская», «Дворец спорта», «Осокорки».

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По сообщению коммунального предприятия «Киевский метрополитен», сейчас представители столичной подземки вместе с группой дизайнеров «Агенты перемен» разрабатывают новый дизайн бесконтактных карточек, которые в ближайшее время поступят в продажу, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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