Киевские милиционеры продолжат работать в усиленном режиме
Как рассказал глава киевской милиции, ежедневно на службу выходит вдвое больше правоохранителей, чем обычно.
Сотрудники столичной милиции и в дальнейшем будут нести службу в усиленном режиме, заверил начальник ГУ МВД Украины в городе Киеве Александр Терещук.
Особое внимание правоохранителей будет приковано к проведению массовых мероприятий, сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.
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С целью эффективного обеспечения охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и недопущения совершения актов террористической направленности и оперативного реагирования на сообщения и обращения граждан привлечен личный состав всех служб и подразделений милиции, а также развернута и организована деятельность оперативных штабов, налажено взаимодействие с территориальными подразделениями Службы безопасности Украины, ГСЧС. Как рассказал глава киевской милиции, ежедневно на службу выходит вдвое больше правоохранителей, чем обычно.
Кроме того, к охране общественного порядка ежедневно привлекаются кинологи с собаками, которые работают по выявлению взрывоопасных предметов.