Киевские милиционеры продолжат работать в усиленном режиме

Сотрудники столичной милиции и в дальнейшем будут нести службу в усиленном режиме, заверил начальник ГУ МВД Украины в городе Киеве Александр Терещук.

Особое внимание правоохранителей будет приковано к проведению массовых мероприятий, сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Читайте такжеМилиция задержала группу из 7 человек, готовивших покушение на Зеленского

С целью эффективного обеспечения охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и недопущения совершения актов террористической направленности и оперативного реагирования на сообщения и обращения граждан привлечен личный состав всех служб и подразделений милиции, а также развернута и организована деятельность оперативных штабов, налажено взаимодействие с территориальными подразделениями Службы безопасности Украины, ГСЧС. Как рассказал глава киевской милиции, ежедневно на службу выходит вдвое больше правоохранителей, чем обычно.

Кроме того, к охране общественного порядка ежедневно привлекаются кинологи с собаками, которые работают по выявлению взрывоопасных предметов.